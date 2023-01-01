Ремонт коробок АКПП, вариаторы и DSG
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Наша основная цель состоит в создании среды, где потребители могут чувствовать себя безопасно, справедливо и комфортно. Мы приглашаем техцентры и сервисы, которые разделяют наши ценности и готовы пройти переобучение и сертификацию, чтобы предоставлять услуги высокого качества.Для связи с нами, перейдите по ссылке нашей службы поддержки: Телеграм. Наш сертификат от АКПП.Студио подтверждает, что техцентр придерживается высоких стандартов обслуживания и обладает экспертными навыками. Однако, если мы выявим серьезные нарушения в работе, мы можем отозвать этот сертификат. Таким образом, мы гарантируем соблюдение высоких стандартов при выполнении ремонта и диагностики АКПП. Мы всегда стремимся к совершенству и постоянно развиваем наши навыки и знания, чтобы обеспечить нашим клиентам самый качественный сервис. Если вы подходите под наши ценности и хотите стать нашим партнером, будем рады видеть вас в нашей команде. Совместно мы можем создать лучшую среду для всех наших клиентов..
Гарантируем, что все процессы проводятся профессионально и качественно. Мы работаем над тем чтобы обеспечить максимальный комфорт и безопасность вождения вашего автомобиля.
Адаптация и программирование АКПП, вариаторов и DSG.
Диагностика и проверка состояния АКПП, вариаторов и DSG.
Диагностика и устранение утечек масла.
Замена или ремонт датчиков и электроники в АКПП, вариаторах и DSG.
Замена или ремонт дифференциала.
Замена или ремонт картера АКПП.
Замена или ремонт соленоидов.
Замена или ремонт торсионов и приводов.
Замена или ремонт сцепления DSG.
Замена масла и фильтров в АКПП, вариаторах и DSG.
Замена прокладок и сальников в АКПП, вариаторах и DSG.
Ремонт и замена блока управления АКПП, вариаторов и DSG.
Ремонт и замена гидроблока АКПП.
Ремонт и замена гидротрансформатора.
Ремонт и замена мехатроника DSG.
Ремонт и замена насоса АКПП.
Ремонт и замена пакетов фрикционов и стальных дисков АКПП.
Ремонт и замена приводных валов и шрусов.
Ремонт и замена фрикционов и тормозных лент АКПП.
Ремонт и замена вариатора.
Ремонт и замена валов и подшипников АКПП.
Промывка и чистка АКПП, вариаторов и DSG.
Визуальный осмотр. Начинаем с проверки наличия утечек масла, состояния шлангов, тросов и других внешних элементов.
Анализ историй и жалоб владельца. Это помогает понять, какая проблема возникла первой и как она развивалась.
Замер и анализ уровня масла. Признаки старого или загрязненного масла говорят о проблеме.
"Ходовые" испытания: езда по передачам, ручная переключаемость, тестовые разгоны. Позволяют выявить признаки проблем в работе.
Считывание диагностических кодов ошибок.
Использование специализированного оборудования.
Желаем вам безаварийной эксплуатации автомобиля!
От 1 до 5 дней. Но чаще от 2 до 4 часов, ввиду того что очень страшные симптомы смерти АКПП, связаны с электрикой либо случайной ошибкой.
•Глубокая диагностика с разбором - до 1-2 дней.
•Замена отдельных элементов (насоса, фильтра, шлангов и т.д.) - 1-3 дня.
•Синхронизаторы и сборка ПКМ - 1-3 дня. Требуется демонтаж или замена синхронизаторов, сборка всей преобразовательной части.
•Блок сцепления - 1-2 дней.
•Капитальный ремонт - от 2 дней до 2 недель. Заменяют практически все узлы, кроме корпуса.
•Замена АКПП на новую - 1-2 дня. Демонтаж старой и установка новой занимает от нескольких часов до суток.
Приблизительные ориентиры:
•Масло - от 1500 руб.
•Фильтра - от 2000 руб.
•Регулировка привода сцепления - от 4000 руб.
•Диагностика полная, + консультация - от 2000 руб.
•восстановление насосно-трубопроводной группы - от 10000 руб.
•Замена сальников и прокладок - от 3500 руб.
•Сварка и переборка гидротрансформатора - от 15000 руб.
•Смена синхронизаторов - от 12000 руб.
•Замена клапана - от 5000 руб.
•Капитальный ремонт АКПП - от 35000 руб.
Точная стоимость будет определяться после осмотра и выявления реального объема работ. Мы нацелены на качественное выполнение ремонта по приемлемой цене.
Работу выполняют профессионалы.
Перед ремонтом проводится полная проверка.
После, проводится тест-драйв, проверка работоспособности.
Предоставляем гарантию на выполненные работы:
на насосно-трубопроводную группу - 6 месяцев
на синхронизаторы и детали ПКМ - 12 месяцев
на ремонт гидротрансформатора и блока сцепления - 18 месяцев
на замену АКПП в полном объеме - 24 месяца
В случае возникновения проблем в гарантийный период мы устраним их бесплатно.
Список выполненных работ и результаты диагностики оформляются письменно.
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- По расписанию прописанному в инструкции от производителя. Обычно это каждые 60-120 тысяч километров пробега или 3-5 лет эксплуатации.
- При появлении признаков его старения: изменение цвета и запаха, снижение вязкости, образование отложений.
- При замене каких-либо деталей внутри. Например, сальников, фильтра и т.д.
- После вскрытия, нужно полностью сменить старое масло.
- При появлении признаков износа. Если наблюдаются проблемы с работой, лучше сделать замену, чтобы исключить это как причину.
- Использовать оригинальные жидкости или заводские аналоги.
- Менять фильтр, вместе с заменой самого масла.
- Следить за показателями через анализатор. При отклонении, лучше сменить его раньше официального срока.
Вот основные рекомендации по технике обслуживания любой трансмиссии. Надеюсь, эта информация вам пригодится!
Утро, птицы щебечут, вы в хорошем настроении, ключи от вашего автомобиля искрятся на солнце, и вы готовы отправиться в путешествие. Но вот беда - машина наотрез отказывается ехать! Виновник торжества - капризная коробка передач. ????
КПП - это не менее важное сердце вашего авто, чем двигатель. Её здоровье определяет, будет ли ваша машина мурлыкать как довольный котенок или скрипеть как старая дверь. А уход за ней - это как медитация: успокаивает ум, добавляет гармонии в движение, и ваш автомобиль благодарит вас своей бесперебойной работой.
После прочтения этой статьи вы будете настоящим волшебником ухода за КПП. Мы подготовили 10 захватывающих лайфхаков, которые не только защитят вашу КПП от злых духов поломок, но и откроют перед вами двери в мир беззаботных путешествий на вашем верном железном коне.
Пристегните ремни, потому что впереди - море полезных секретов и откровений!
Все знают, что на балу танцуют плавно и грациозно. Так и ваша КПП любит плавные движения. Резкие переключения - это как танцевать брейкданс в бальном зале. Внутренности КПП от такого могут испытать шок! Грубые переключения ведут к износу фрикционов и повреждению элементов трансмиссии. Долгосрочно это может стоить вам кругленькой суммы. Совет дня: танцуйте с коробкой вальс, переключайтесь плавно и деликатно.
Масло для КПП – это как кровь для человека. Без него КПП иссушается и стареет на глазах. Регулярная замена масла - залог здоровья и долгой жизни вашей трансмиссии. Выбирайте масло, как винцо к ужину. Не экономьте на качестве, ищите рекомендации производителя и обращайте внимание на вязкость. Качественное трансмиссионное масло – это нектар для вашей АКПП!
Режим “P” – это не вечный отдых для авто. На самом деле, частое использование этого режима без дополнительных мер безопасности нагружает механизмы трансмиссии. Это как стоять на одной ноге слишком долго – в конце концов, вы устанете. Чтобы снизить нагрузку на КПП, используйте ручной тормоз при парковке и старайтесь не оставлять машину на режиме “P” в течение длительного времени. Ваша КПП вам скажет спасибо!
Многие автолюбители подвергают свои возлюбленные железные кони опасности, когда стартуют на полной мощности с холодным двигателем. Представьте, что вы только проснулись и сразу же начинаете бегать марафон – неприятно, не так ли? То же самое чувствует и ваша машина. Жидкости в системе не успевают прогреться, что увеличивает износ. Старайтесь избегать резкого ускорения в первые минуты после запуска двигателя. Режим "E" или "eco" – ваш лучший друг на ранних этапах путешествия!
Сила или Скромность? “D” и “S” - два режима, которые могут сделать вашу поездку восхитительной или уничтожить КПП. Режим “D” - это ваш ежедневный герой. Он обеспечивает плавное передвижение и экономичное потребление топлива. Но когда приходит время развлечься на виражах или необходимо быстрое ускорение, “S” просыпается! Он улучшает отклик на газ и переключение. Но остерегайтесь! Чрезмерное использование “S” может увеличить износ КПП.
Тормоза - ваш щит на дороге, но избыточное торможение - это как кидать этот щит на асфальт снова и снова. Агрессивное торможение заставляет трансмиссию работать в аварийном режиме. Постепенное торможение – ключ к сохранению КПП. Используйте двигатель для снижения скорости, переключаясь на более низкую передачу, и оставляйте тормоза для окончательного останова. Это не только уменьшит износ КПП, но и сделает вашу езду более плавной и приятной. Путешествуйте с умом!
Ваш автомобиль говорит с вами! Если вы замечаете странные звуки, будто коробка решила стать частью оркестра, или нежелательную вибрацию, словно авто решило потанцевать, – это сигнал к действию. Щелчки, гул, рывки – все это может говорить о проблемах с КПП. Будьте внимательны к этому языку. Это как разгадывание древних шифров – внимание к деталям спасет вашу машину от аварии.
Выбор запчастей для КПП – это как выбор ингредиентов для гастрономического шедевра. Качество имеет значение! Использование дешевых или поддельных запчастей равносильно добавлению истекшего молока в торт. Выбирайте проверенных производителей и не экономьте на здоровье вашего автомобиля. Он будет вам благодарен, а вы избежите неприятных сюрпризов.
Перегружать машину – всё равно что пригласить слона на прыжки с парашютом. Ваша КПП испытывает невероятное напряжение, когда машина перегружена, что может привести к преждевременному износу. Представьте, что КПП – это атлет, и не заставляйте его поднимать вес, который он не может выдержать. Путешествуйте мудро!
Парковка — искусство, в котором каждый движение считается. Этот финальный аккорд вашей поездки может спасти вашу КПП или, напротив, нанести удар. Когда паркуетесь, избегайте резких движений рулем и переключения. Убедитесь, что машина полностью остановилась, прежде чем переключать режимы. И, наконец, используйте ручной тормоз — он как надежный друг, который не даст вашей коробке перегрузиться.
АКПП – это сердце вашего автомобиля, бьющееся в унисон с ветром на открытой дороге. Его здоровье — ваша свобода и независимость. Подарите своему железному коню заботу, и он отблагодарит вас верой и преданностью.
Не забудьте поделиться этой статьей с друзьями и близкими — пусть и их автомобили преодолеют тысячи миль без единой дрогнувшей детали.
Секреты бережной езды – в ваших руках. Пусть ваш автомобиль будет с вами на долгие годы, перенося вас через горизонты и времена с комфортом и стабильностью!
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