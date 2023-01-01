Ремонт коробок АКПП, вариаторы и DSG

Cеть техцентров по ремонту автоматических трансмиссий
  • Выберите сертифицированный техцентр
  • Пройдите диагностику за 1 час
  • Заберите авто из ремонта за 3-5 дней
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Ремонт АКПП
О нас

Мы федеральная сеть по ремонту автоматических трансмиссий

Наша основная цель состоит в создании среды, где потребители могут чувствовать себя безопасно, справедливо и комфортно. Мы приглашаем техцентры и сервисы, которые разделяют наши ценности и готовы пройти переобучение и сертификацию, чтобы предоставлять услуги высокого качества.Для связи с нами, перейдите по ссылке нашей службы поддержки: Телеграм. Наш сертификат от АКПП.Студио подтверждает, что техцентр придерживается высоких стандартов обслуживания и обладает экспертными навыками. Однако, если мы выявим серьезные нарушения в работе, мы можем отозвать этот сертификат. Таким образом, мы гарантируем соблюдение высоких стандартов при выполнении ремонта и диагностики АКПП. Мы всегда стремимся к совершенству и постоянно развиваем наши навыки и знания, чтобы обеспечить нашим клиентам самый качественный сервис. Если вы подходите под наши ценности и хотите стать нашим партнером, будем рады видеть вас в нашей команде. Совместно мы можем создать лучшую среду для всех наших клиентов..

Гарантируем, что все процессы проводятся профессионально и качественно. Мы работаем над тем чтобы обеспечить максимальный комфорт и безопасность вождения вашего автомобиля.

> 10
Лет опыта у каждого специалиста
до 24
Месяцев гарантии
5 000+
Довольных
клиентов
2 суток
Среднее время ремонта